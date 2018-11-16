Поющий грузинские песни кот оказался японцем

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Видео с поющим котом, которое широко разошлось по российским СМИ, было снято в Японии, а не в Санкт-Петербурге.

В ночь на 16 ноября агентство РИА «Новости» разместило у себя на сайте новость о коте, исполняющем «грузинские застольные песни», со ссылкой на владельца животного Юрия Мережко, живущего в Санкт-Петербурге. После этого новость разошлась по русскому сегменту интернета в перепечатке других изданий.

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Через некоторое время сам блогер у себя в твиттере опроверг информацию и пояснил, что кот — японский. Он также с удивлением отметил, что уже слышал новость по радио.

На самом деле видеозапись появилась в японском сегменте твиттера еще 11 ноября с подписью «Чобимару опять что-то говорит...Страшно...». На настоящий момент видео собрало около 3,8 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что в Перми скончался кот Маркиз, герой популярного видеоролика «NONONONO Cat».