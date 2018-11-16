В Facebook ответили на обвинения в заказных фейковых новостях

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Операционный директор Facebook Шерил Кара Сэндберг в интервью CBS прокомментировала обвинения в том, что компания платила за написание фейковых новостей о своих конкурентах с целью отвлечения внимания от своей деятельности.

По данным The New York Times, этой деятельностью занималась консалтинговая фирма оппозиционно настроенных членов Республиканской партии, которая была нанята компанией.

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«Мы совершенно точно не платили никому за написание фейковых новостей — меня заверили в том, что этого не происходит. И, опять-таки, мы тщательно изучаем произошедшее, но меня заверили в том, что мы не платили никому за написание или продвижение чего-либо, что не соответствовало действительности. Это очень важно», — сказала Сэндберг.

Она также отметила, что не знает всех деталей деятельности нанятой фирмы.

Ранее сообщалось, что в Facebook продолжили оправдываться по делу о «вмешательстве России».