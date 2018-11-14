Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму

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Роскомнадзор предложил компании Google присоединиться к антипиратскому меморандуму. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

1 ноября соглашение было подписано представителями крупнейших российских медиахолдингов и интернет-компаний.

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«Меморандум предполагает удаление ссылок на нелегальный контент из результатов поисковой выдачи по обращению правообладателя и соответсвует механизмам, используемым Google», — отметили в ведомстве.

14 ноября состоялась встреча замруководителя Роскомнадзора Вадима Субботина с представителем компании Google Дороном Авни. Одной из главных тем обсуждений стала ситуация вокруг нарушения Google требований российского закона о фильтрации запрещенного контента в поисковой выдаче Google.