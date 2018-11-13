В The New Times заявили о сборе достаточной суммы на оплату штрафа

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Главный редактор журнала The New Times Евгеня Альбац заявила, что изданию удалось собрать достаточно денег на оплату штрафа. Об этом она написала в твиттере.

«Мы сделали это!!!!! 25 миллионов 443 тысячи 090 рублей!!!! Мы смогли!!!!!» — написала журналистка.

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Журнал был оштрафован на 22 млн руб. в октябре 2018 года, причиной штрафа стало несвоевременное уведомление властей о финансировании иностранными агентами. Для того, чтобы собрать необходимую сумму, издание запускало краудфандинговую кампанию.

Ранее в Кремле прокомментировали штраф в отношении The New Times.