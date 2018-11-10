Apple сообщила о дефектах в iPhoneX и MacBook Pro

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Компания Apple сообщила о дефектах в смартфонах iPhoneX и ноутбуках MacBook Pro. Об этом говорится в сообщениях на сайте Apple.

Отмечается, что пользователи iPhoneX могут столкнуться с проблемами с сенсорным экраном. В случае дефекта дисплей может не реагировать на касания пользователя, либо срабатывать самостоятельно.

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Также сообщается, что владельцы 13-дюймовых MacBook Pro, проданных в период с июня 2017 года по июнь 2018 года имеется брак жестких дисков, в результате чего пользователи могут потерять свои данные.

Ранее СМИ узнали о сокращении производства iPhoneXR из-за низкого спроса.