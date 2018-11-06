Макрон предложил создать «общеевропейскую армию» по кибербезопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США «общеевропейскую армию», в том числе по вопросам кибербезопасности, передает РИА «Новости».

По его словам, Европа должна защищать себя сама, без помощи США.

Макрон подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в киберпространство.

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«Сегодня мы видим учащающиеся попытки вмешаться в наше киберпространство и нашу демократическую жизнь. Мы должны защищаться!», — добавил он.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что, принимая решение о выходе из ДРСМД, США ставят под угрозу безопасность Европы.