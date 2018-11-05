Fox News отказался транслировать рекламу Трампа из-за расизма

Телеканал Fox News отказался транслировать в эфире заказанный президентом США Дональдом Трампом рекламный ролик, в котором говорится об опасности приближающегося к американской границе «каравана мигрантов», передает Mediaite со ссылкой на президента по продажам медиакомпании Марианну Гамбелли.

По данным портала, многие зрители телеканала сочли рекламу расистской, в связи с чем Fox News принял решение снять ролик с эфира.

Реклама

«По итогам дополнительного рассмотрения мы вчера убрали из эфира ролик, и он больше не появится ни на Fox News Channel, ни на Fox Business Network», — сообщила Гамбелли.

В рекламном ролике говорится о связи приближающегося к стране «каравана мигрантов» с преступниками.

Ранее сообщалось, NBC сняла с эфира рекламу Трампа из-за критики.