Fox News отказался транслировать рекламу Трампа из-за расизма
Телеканал Fox News отказался транслировать в эфире заказанный президентом США Дональдом Трампом рекламный ролик, в котором говорится об опасности приближающегося к американской границе «каравана мигрантов», передает Mediaite со ссылкой на президента по продажам медиакомпании Марианну Гамбелли.
По данным портала, многие зрители телеканала сочли рекламу расистской, в связи с чем Fox News принял решение снять ролик с эфира.
«По итогам дополнительного рассмотрения мы вчера убрали из эфира ролик, и он больше не появится ни на Fox News Channel, ни на Fox Business Network», — сообщила Гамбелли.
В рекламном ролике говорится о связи приближающегося к стране «каравана мигрантов» с преступниками.
Ранее сообщалось, NBC сняла с эфира рекламу Трампа из-за критики.