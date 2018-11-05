Робот делал расистские звонки жителям Джорджии от имени Опры Уинфри

Жителям американского штата Джорджия получили по телефону записанные голосом роботом аудиосообщения, содержащие расистские и антисемитские высказывания, передает Mediaite.

Как отмечается, «говорящий» представлялся американской телеведущей Опрой Уинфри и призывал голосовать за ее «подругу-негритянку» Стейси Абрамс, которая претендует на пост губернатора штата Джорджия.

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«Это волшебная негритянка, Опра Уинфри, и я прошу вас сделать мою черную подружку, Стейси Абрамс, губернатором Джорджии», — говорилось в сообщении.

Также представившийся телеведущей робот высказывал обвинения в отношении «негров, владеющих американскими СМИ», «тупых белых женщин», «особенно толстых».

Ранее сообщалось, что Опра Уинфри призвала голосовать за демократа Стейси Абрамс в Джорджии.