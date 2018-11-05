Защита Винника потребовала у Франции отменить европейский ордер о его аресте

Руководитель группы адвокатов арестованного в Греции россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов проинформировал, что во Франции было подано исковое заявление об отмене ордера на арест его подзащитного, передает РИА «Новости».

Как отмечается, по этому ордеру задержанных выдают странам-членам ЕС в упрощенном порядке. Адвокаты Винника намерены аннулировать европейский ордер.

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«Французский адвокат направила в следственную палату заявление об аннулировании европейского ордера об аресте и решения о европейском дознании», — сказал Мусатов.

Он добавил, что после обжалования действия ордера защита Винника считает его недействительным. При этом уголовного действия против Винника во Франции нет. Мусатов также подчеркнул, что у защитников россиянина нет возможности ознакомиться с имеющимися во Франции материалами дела.

Ранее Винник пожаловался на еду и отсутствие матраца в греческой тюрьме.