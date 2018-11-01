В Минсвязи признали неэффективность блокировок в интернете

Заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил, что блокировки контента в интернете доказали свою неэффективность. Слова Волина передает РИА «Новости».

По словам заместителя министра, блокировки в интернете являются «уходящей натурой».

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«Рано или поздно от них нужно будет отказаться, потому что все больше и больше люди обходят их, даже не замечая, что они имеют дело с технологиями, позволяющими обходить блокируемый контент», — сказал Волин.

При этом замминистра подчеркнул, что в будущем будет появляться все больше таких технологий. Также он рассказал о ситуации в Китае, где мессенджеры Telegram и WhatsApp официально запрещены, однако все равно продолжают работать.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия тестирует новую технологию для блокировки Telegram.