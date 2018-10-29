Ассанж заявил о намерении Эквадора выдать его в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что власти Эквадора намерены перестать укрывать его в своем посольстве и хотят выдать его в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Reuters.

Данное заявление Ассанж сделал во время видеоконференции, которая прошла в рамках судебных слушаний по судебному делу против Эквадора. Иск на эквадорского министра иностранных дел за разглашение конфиденциальных данных подали адвокаты основателя WikiLeaks.

Ранее адвокат Ассанжа заявлял, что он готов сдаться британским властям.