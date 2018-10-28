В ОБСЕ призвали Россию отменить штраф The New Times

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Россию отменить штраф в размере 22 млн рублей в отношении журнала The New Times. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, решения суда в отношении издания является «беспрецедентным».

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Он также выразил надежду на то, что суд отменит свое решение после подачи апелляционной жалобы.

Ранее сообщалось, что Мировой суд в Москве назначил штраф в размере 22 млн рублей журналу The New Times.

Как отмечалось, изданию был назначен штраф за несвоевременное уведомление властей о финансировании иностранными агентами.