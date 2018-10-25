В Госдуме предложили заблокировать сайты знакомств

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила заблокировать сайты и мобильные приложения для знакомств. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Депутат рассказала, что возглавляет комитет «по нормальной семье» и что раньше мужчина и женщина не женились сразу после знакомства.

Реклама

«Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало - давай, да?» — отметила Плетнева.

Она заявила, что согласна с ограничением доступа к площадкам для знакомств и к интернету вообще, потому что «люди думают, что это место, где можно любого человека опорочить и ни за что не отвечать».

Раннее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов сорвал ЛГБТ-фестиваль в Санкт-Петербурге.