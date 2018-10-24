Мизулина предложила штрафовать за насилие в компьютерных играх и соцсетях

Заместитель председателя комитета верхней палаты по конституционному законодательству Елена Мизулина выступила с предложением об ужесточении законодательства в сфере регулирования соцсетей и компьютерных игр, пишет «Коммерсантъ».

В частности, Мизулина заявила о необходимости установления административной ответственности для информационных посредников, предоставляющих подобный контент, приведя в пример Германию, где, по ее словам, за распространение сцен насилия «установлены штрафы до €50 млн». Она предложила внести поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», указав в нем требование к производителям компьютерных игр о запрете «размещения информации, считающейся насильственной».

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«Там отрубают головы не Змею Горынычу, а реальным людям», — подчеркнула Мизулина, говоря о приближенности современных игр к реальной жизни.

Спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко поддержала инициативу Мизулиной, призвав учитывать в этом вопросе зарубежный опыт. В частности, она обратила внимание на то, что нападавший в политехническом колледже Керчи готовил преступление с января 2017 года.

«Ведь это не могло быть не замечено его родителями, друзьями, в колледже, соседями? Почему у нас такие равнодушные люди, которые не остановили его?», — сказала Матвиенко.

Она выразила уверенность в том, что законодатели должны «убрать эту сторону, которая могла бы приводить к таким тяжелым преступлениям».