Пользователи сообщили о глобальном сбое в работе Instagram

В работе мобильного приложения и сайта социальной сети Instagram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который регистрирует сбои в работе интернет-сервисов.

По данным портала, сообщения о проблемах в работе Instagram начали поступать около 22.00 мск. С перебоями столкнулись пользователи России, Франции, Нидерландов, Испании, Великобритании, Италии, Польши, Германии, Украины, а также США и ряда стран Южной Америки.

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Отмечается, что проблемы наблюдались при попытке загрузить новости в мобильном приложении (62%), воспользоваться сайтом (20%) и войти в аккаунт (17%).

В последний раз жалобы на перебои в работе Instagram поступали в начале октября.