США отказали в визе матери обвиняемого в кибермошенничестве россиянина

Власти США отказали в предоставлении визы матери россиянина Юрия Мартышева, обвиняемого в США в кибермошенничестве, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал адвокат Алексей Тарасов.

«Очень жаль, что мать Юрия Мартышева получила отказ в ее заявлении на получение американской визы, когда она подала заявление в дипломатическое представительство США в Риге, Латвия», — заявил Тарасов.

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По его словам, мать Мартышева сообщила американским дипломатам, что ее единственной целью для посещения США является желание присутствовать на слушании по делу ее сына.

В марте Мартышев в ходе заседания суда признал себя виновным по двум пунктам компьютерного мошенничества из четырех.