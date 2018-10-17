В Чехии четырех россиян задержали за «вмешательство в работу» МИД страны

Российское посольство России в Чехии проинформировало, что четверо из восьми задержанных в связи «вмешательством в работу МИД Чехии» являются россиянами. Об этом сообщается в фейсбуке российского ведомства.

Отмечается, что задержанных обвиняют незаконном вторжении в регистрационные системы МИДа, которые использовались для подачи заявлений для получения вида на жительство на чешской территории. Кроме того, им вменяется участие в организованной преступной группировке, а четырех из восьми задержанных подозревают в легализации полученной нелегальным путем прибыли.

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«На наш вопрос, по какой причине российское посольство не было своевременно проинформировано об их задержании в соответствии с двусторонней Консульской конвенцией, полиция Чешской Республики сослалась на «административную ошибку», — говорится в заявлении.

Ранее бюро по защите конституции Латвии обвинило Россию в совершении кибератак на государственные институты в секторах обороны и иностранных дел.