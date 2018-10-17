YouTube устранил неполадки в работе после сбоя

Работа видеохостинга YouTube восстановлена. Об этом сообщается на официальной странице сервиса в твиттере.

Согласно размещенному заявлению, работа видеохостинга была возобновлена после глобального сбоя, который в том числе затронул Россию, Польшу, Японию, США и Австралию. Речь шла о проблемах с воспроизведением видео.

Реклама

«Если вы продолжаете испытывать проблемы, пожалуйста, дайте нам знать», — говорится в сообщении.

Также представители сервиса поблагодарили пользователей за проявленное терпение.

Ранее представители YouTube сообщили, что работают над устранением причины неполадок. На видеохостинге работал поиск, однако видео не воспроизводились.