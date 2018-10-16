На Украине перезапускают принадлежавший ранее Гусинскому телеканал

На Украине перезапускают телеканал ТВi, ранее принадлежащий бизнесмену Владимиру Гусинскому. Об это сообщает «Украинская правда».

Перезапуском займется экс-советник министра энергетики Украины Игоря Насалика и бывший генпродюсер телеканала NewsOne Дмитрий Носиков, которого ранее связывали с близким другом президента Украины Петра Порошенко и депутатом Игорем Кононенко.

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Сам Носиков уверяет, что новый ТВi не будет иметь никакого отношения к окружению президента Украины. По его словам, новым владельцем является «польская инвестиционная группа». При этом источники издания утверждают, что за перезапуском ТВi стоит бизнесмен из Донецкой области Виталий Кропачев, которого связывают с другом президента Игорем Кононенко.

Отмечается, что запуск нового-старого канала совпадает с началом избирательной кампании 2019 года на Украине.

Два ведущих новостных украинский телеканала «112 Украина» и NewsOne придерживаются оппозиционной власти точки зрения.