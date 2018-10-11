Гендиректор «МегаФона» досрочно покидает свой пост
Генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков принял решение покинуть занимаемую должность за несколько месяцев до истечения своего контракта, пишет «Коммерсантъ».
«Современный рынок требует непрерывного развития и нового управленческого мышления, а у любого серьезного бизнеса должен существовать план преемственности в руководстве. Я считаю, нам удалось реализовать его стратегически верно»,— сказал Солдатенков.
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Сообщается, что должность Солдатенкова может занять исполнительный директор компании Геворк Вермишян, чья кандидатура будет представлена на рассмотрение на общем собрании акционеров в ноябре.
Совет директоров «Мегафон» рекомендовал назначить Геворка Вермишяна исполнительным директором в конце октября 2017 года.