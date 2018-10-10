Сноуден выступит на конференции «Моссада»
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден примет участие в конференции, организованной внешней разведкой Израиля «Моссад», передает РИА «Новости».
Уточняется, что Сноуден, который не может покинуть Россию, выступит на конференции по защищенному видеоканалу.
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В своем выступлении Сноуден намерен затронуть вопросы безопасности, а также рассказать об обнародованных им документов, касающихся Израиля.
Ранее сообщалось, что Сноуден доволен эффектом от масштабной утечки секретных данных.