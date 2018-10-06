Times: в Британии «русские тролли» занимаются дезинформацией подростков

В Великобритании «русские интернет-тролли» проводят в социальных сетях кампанию по дезинформации и пропаганде среди подростков. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, «интернет-тролли», которые якобы связаны с Россией, пытаются «посеять раздор среди молодых жителей Британии».

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Как отмечается, в соцсетях «русские тролли» якобы публикуют дезинформацию об инциденте в Солсбери.

При этом российские «интернет-тролли» также «пытаются» заставить подростков срывать уроки, устраивая «акции политического протеста».

Ранее СМИ сообщили, что в США «русские тролли» отвлекают внимание от американского лидера Дональда Трампа.