В Microsoft прокомментировали удаление файлов пользователей Windows 10
Представитель компании Microsoft прокомментировал сообщения об удалении личных файлов пользователей Windows 10 после установки обновления, его слова приводит издание Business Insider.
По его словам, специалисты Microsoft в настоящее время проверяют сведения об удалении пользовательских файлов при установке обновления операционной системы.
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Представитель компании отметил, что Windows 10 начнет предлагать обновить систему только 9 октября, пока же обновление устанавливают только наиболее продвинутые пользователи.
Ранее СМИ сообщили, что Windows 10 стала удалять пользовательские файлы с компьютеров. В частности, после обновления пропал ряд файлов из папок с музыкой, изображениями, загрузками и документами.