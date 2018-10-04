США намерены проводить кибератаки по запросу НАТО

США готовы предоставить свои возможности в сфере кибератак для стран – членов НАТО. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, соответствующее заявление министр обороны США Джеймс Мэттис сделает в ближайшие дни.

Предполагается, что по запросу союзников из альянса Соединенные Штаты готовы проводить наступательные и оборонительные кибератаки. При этом весь процесс будет проходить исключительно под контролем Вашингтона.

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В качестве причины такого решения агентство указывает «агрессивное использование кибератак» Россией в отношении европейских стран.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе намерены создать наступательные киберсилы.