Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

Пользователи сообщили о сбое в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.com

О проблемах пользователи начали сообщать около 10.00 мск. В комментариях о сбое в работе сервиса сообщают пользователи из США, Канады, Великобритании, Испании, Новой Зеландии и ряда других стран.

Ранее стало известно, что новым генеральным директором Instagram стал Адам Моссери. До этого компанию покинули создатели приложения Кевин Систром и Майк Кригер.