В сети обнаружили способ взлома новейшей операционной системы iPhone

Пользователь videosdebarraquito на своем канале в YouTube опубликовал видео, которое показывает, как можно взломать iPhone с помощью голосового помощника Siri.

На видео показано, как получить доступ к контактным данным из телефонной книги смартфона, не зная кода разблокировки устройства — для этого необходимо знать номер телефона, который активирован в этом iPhone.

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Чтобы просмотреть данные из телефонной книги без ввода пароля, нужно с помощью Siri включить программу VoiceOver, позвонить на телефон и сбросить вызов с помощью сообщения. После этого появляется доступ к списку контактов.

Данная уязвимость обнаружена в новейшей операционной системе iOS 12, которая была представлена в середине сентября.

Ранее таблоид The Sun писал, что Apple спрятала «рейтинг доверия» в новой версии iOS.