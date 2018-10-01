Генпрокуратура: львиную долю дел об экстремизме заводят за деяния в интернете

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что «львиную долю» уголовных дел об экстремизме заводят за действия, совершенные в интернете, передает РИА «Новости».

Он рассказал о том, что в 2017 году было возбуждено 75% уголовных дел об экстремизме за действия, совершенные в интернете, а в первом полугодии 2018 года — 571 уголовное дело из 762.

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«Основной экстремизм у нас в интернете», — сказал Куренной.

Он также обратил внимание на то, что подобного рода уголовные дела называют делами «о лайках и репостах» и попросил разделять эти два понятия.

«За репосты есть, потому что это размещение информации, а за лайки — нет, ни одного», — подчеркнул он.

После этого Куренной повторил, что на данный момент нет ни одного уголовного дела, возбужденного за лайки.

Ранее сообщалось, что в Омске возбудили уголовное дело в отношении феминистки за посты, возбуждавшие «ненависть или вражду по признаку пола», так как следователи обнаружили в них признаки унижения мужчин.