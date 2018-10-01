Вступило в силу последнее требование из «пакета Яровой»

С 1 октября вступило в силу требование разработанного Ириной Яровой и Виктором Озеровым в целях противодействия терроризму закона, в соответствии с которым поставщики интернет-связи будут должны хранить все сообщения, которые отправил пользователь, на протяжении 30 дней, передает НСН.

Отмечается, что изображения, аудио- и видеофайлы, которые пересылает пользователь должны будут храниться как «тяжелый» интернет-трафик. Это требование распространяется на сообщения, которые были переданы по интернету, по электронной почте и через мессенджеры.

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В течение ближайших пяти лет руководство компаний должно будет увеличивать этот срок на 5%.

Ранее сообщалось, что операторы связи придумали способ облегчить исполнение «закона Яровой».