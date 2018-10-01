WSJ: банки США пожаловались на участившиеся кибератаки

В США некоторые крупные банки проинформировали об увеличении количества кибератак, которые были совершены в отношении их компьютерных систем в последнее время. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам источников издания, действия хакеров коснулись деятельности таких финансовых учреждений, как Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase и Citigroup. Согласно предварительной информации, кибератаки должны были выявить «слабые места в компьютерных сетях фирм».

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Как уточняется доступ к таким данным может привести к дестабилизации рыночной ситуации. В связи с произошедшим власти посоветовали банкам позаботиться о мерах безопасности, которые помешают хакерам проникнуть в их компьютерные системы.

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