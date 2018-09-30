В Британии прокомментировали утечку данных министров

Консервативная партия Великобритании расследует утечку личных данных ряда министров. Об этом сообщил председатель партии Брэндон Льюис, отвечая на вопросы телеканала Sky News.

Как стало известно накануне, из-за ошибки в приложении Консервативной партии в сеть утекли личные данные ряда министров страны, в том числе нынешнего главы минфина Филипа Хаммонда и бывшего министра иностранных дел страны Бориса Джонсона. При этом утечка коснулась только тех, кто посещал конференцию партии в Бирмингеме.

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«Любая утечка является серьезной, поэтому мы в полной мере расследуем ее и воспринимаем [инцидент] очень серьезно», — сказал Льюис.

Однако он отказался назвать точное число тех, кого коснулась утечка данных, а также назвать ответственных за нее.