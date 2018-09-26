Обвиняемого в растрате пресс-секретаря Роскомнадзора отпустили под подписку о невыезде

Пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, главу правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова выпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Единина.

«Следователь отпустил под подписку о невыезде обвиняемых», — сказал адвокат.

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Юрист объяснил данное судебное решение отсутствием оснований для продления домашнего ареста свыше года.

Все фигуранты уголовного дела не признают свою вину.

Ранее сообщалось, что обвинение против Ампелонского было переквалифицировано с мошенничества на растрату.