Глава МИД Германии пожаловался на твиттер Трампа

Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас раскритиковал коммуникационную политику администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Handelsblatt.

По словам Мааса, о некоторых решениях Вашингтона в Германии узнают из твиттера Трампа.

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«Иногда у меня создается впечатление, что и в США узнают о решениях Белого дома через твиттер», — заявил Маас.

Он добавил, что это меняет сотрудничество США и европейских стран.

Ранее сообщалось, что команда специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, изучает твиттер президента США Дональда Трампа, чтобы установить факты возможного противодействия расследованию «российского дела».