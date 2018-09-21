Суд арестовал президента группы компаний «Компьюлинк»

Тверской суд Москвы принял решение о помещении под арест президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, передает ТАСС.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы от 21 сентября в отношении Михаила Ляща, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября», — заявила представитель суда Анастасия Дзюрко.

В компании подчеркнули, что «возникшие вопросы к Михаилу Лящу» не связаны с основной деятельностью группы компаний. Представители «Копмьюлинка» также отметили, что Лящ был приглашен сотрудниками правоохранительных органов для дачи показаний 19 сентября, после чего его задержали.