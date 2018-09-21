Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Пользователи Facebook заявили о проблемах с доступом к социальной сети по всему миру. Их жалобы размещены на портале Downdetector, который отслеживает перебои в работе онлайн-сервисов.

По словам пользователей, они сталкиваются с проблемами с подключением к серверу, отправлением сообщений и входом в аккаунт. Жалобы на перебои в работе поступили из Европы (Польша, Чехия, Венгрия, Италия), Южной Америки (Бразилия), Северной Америки (США) и других государств.

Ранее пользователи сообщали о массовых сбоях в Facebook в начале сентября. Тогда на проблемы жаловались из Японии, Казахстана, Финляндии, Украины, Польши, Германии, Италии, Франции, Португалии, Великобритании, а также из США, Канады и некоторых стран Африки и Южной Америки.