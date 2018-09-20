Европейский союз выдвинул ультиматум Facebook

В Европейском союзе (ЕС) выдвинули ультиматум социальной сети Facebook и заявили, что компания должна изменить правила обработки персональных данных по новому европейскому регламенту до конца 2018 года, передает американский телеканал NBC News.

Еврокомиссар Вера Юрова заявила, что ее «терпению пришел конец».

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«Я не желаю вечно вести переговоры», — заявила еврокомиссар.

По ее словам, если в ЕС не увидят прогресса, то будут вынуждены ввести санкции в отношении Facebook.

Еврокомиссар Вера Юрова заявила в твиттере, что Facebook должен предельно ясно объяснить своим пользователям о том, как работает социальная сеть и зарабатывает деньги.

«Не многие знают, что Facebook предоставлял данные третьим лицам или что, например, он обладает полными авторскими правами на любую картинку или контент, который вы на нем размещаете», — написала Юрова.

Ранее сообщалось, что в ЕС готовятся к массовым искам из-за нового регламента защиты данных.