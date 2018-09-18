Роскомнадзор предупредил о проверке Twitter и Facebook в декабре

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в середине декабря этого года направит в Twitter и Facebook письма с запросами о выполнении российского закона о хранении персональных. Об этом он сказал в кулуарах форума «Спектр-2018», передает РИА «Новости».

По словам Жарова, Twitter уведомлял Роскомнадзор, что локализует персональные россиян на территории России во второй половине 2018 года.

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«Вот истечет второе полугодие, я поставил себе срок 15 декабря, напишу письмо соответственно: скажите, где хранятся эти данные? Они мне что-то ответят. То же самое сделаю по отношению Facebook», — сказал глава Роскомнадзора.

В тот же момент начнется проверка в отношении этих компаний, уточнил он.

«Мы их инструментарно никогда не проверяем, то есть приходим и спрашиваем у владельца серверных мощностей, есть ли договор с Twitter. Дальше уже не наша работа начинается. Дальше те, кто занимается оперативно-разыскной деятельностью, если они считают, что персональные данные утекают, не локализованы и т.д. Поэтому это, по сути дела, начало проверки будет», — заключил Жаров.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, угрожает ли Facebook блокировка на территории России.