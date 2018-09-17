AP: Ассанж планировал бежать в Россию

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в 2010 году подавал документы на российскую визу, сообщило агентство Associated Press на полученные документы и информацию. С соответствующим запросом Ассанж обратился в российское консульство в Лондоне.

В материале AP отмечается, что Ассанж пытался получить визу в Россию в период, когда он столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах в Швеции.

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Ранее WikiLeaks обвинили в связях с российскими властями, напоминает агентство. Так, в ФБР заявляли, что российская разведка передала Wikileaks украденные путем хакерского взлома электронную переписку кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в 2016 году, а также от других публичных демократических деятелей.

Джулиан Ассанж также планировал побег, следует из материала AP. Его помощники искали варианты убежища за рубежом. В одной из служебных внутренних записок коллегам WikiLeaks адвокат по правам человека Рената Авила сообщала, что «есть возможность бежать из страны на бразильском корабле». Тем не менее, бывший министр юстиции Бразилии Эдуардо Кардозо cообщил AP, что никогда не слышал о запросе убежища для Ассанжа.

Агентство отметило, что представители Ассанжа, который в настоящее время находится в убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, не ответили на просьбы прокомментировать его попытку получить российскую визу.

Ранее сообщалось, что если Швеция пообещала не выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если в США ему будет грозить казнь.