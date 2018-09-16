Сотрудники Twitter «боятся» высказывать свое мнение на работе

Глава компании Twitter Джека Дорси заявил, что консервативные сотрудники социальной сети боятся высказывать свое мнение на работе. Об этом сообщает Recode.

По его словам, данные сотрудники «не чувствуют себя в безопасности» на работе.

Он также добавил, что работникам социальной сети необходимо открыто высказывать свое мнение.

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Ранее сообщалось, что генеральный прокурор США Джефф Сешнс обеспокоен тем, что популярные социальные сети могут подавлять свободу слова.

Как отмечалось, Сешнс планирует выяснить, могут ли Facebook и Twitter намеренно подавлять свободный обмен идеями.