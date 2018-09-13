В Госдуме отказались отменять уголовную ответственность за репост

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции подготовил отрицательное заключение на законопроект, который предусматривает отмену уголовной ответственности за репосты в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данному законопроекту комитет выступает соисполнителем. Глава комитета Василий Пискарев подчеркнул, что ранее проект закона отказались поддерживать правительство России и Верховный суд.

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«Идея юридически прописана неправильно», — сказал Пискарев.

По его словам, законопроект необходимо «по-другому» сформулировать. В этом случае, добавил Пискарев, депутаты «поработают» и проведут беседы с экспертами.

«Проект не поддержан никем», — заключил Пискарев.

Ранее сообщалось, что в Минсвязи высказались за отмену уголовной ответственности за лайки и репосты.