Швеция пообещала не выдавать Ассанжа, если в США ему грозит казнь

Если основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет выдворен из посольства Эквадора и экстрадирован в Швецию, то его ждет расследование. Тем не менее шведские власти не выдадут его США, если там ему грозит казнь. Об этом заявил посол Швеции в Москве Петер Эриксон, передает РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что Ассанжа ищут в Швеции по подозрению в сексуальных преступлениях.

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«Если его выпустят из посольства Эквадора и передадут Швеции, то будет, конечно, расследование. Пока его не могли допрашивать», — сказал Эриксон.

Он добавил, что если у США есть претензии к Ассанжу и есть основания для его передачи американским властям, то Стокгольм готов пойти на это. Однако, по его словам, Швеция не выдаст его США, если там ему грозит смертная казнь.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент.