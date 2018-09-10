Песков допустил появление специальных судов для рассмотрения дел в сфере соцсетей

Спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков допустил возможность создания на российской территории специальных судов, которые будут заниматься делами, связанными с соцсетями и цифровым правом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, активные действия в онлайн-сфере являются угрозой для общества. Речь идет в том числе и о манипулировании сознанием пользователей. Он подчеркнул, что вместо действующей системы нужен «тонко настроенный оценочный механизм».

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«Мне кажется, что-то, как это происходит сегодня, работает не очень эффективно…По мере развития цифрового права я допускаю и появление специализированных институций», — заявил Песков.

Ранее заместитель главы министерства связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин поддержал идею отмены уголовной ответственности за лайки и репосты.