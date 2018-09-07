Россия заявила о неприемлемости попыток администрации США оказать давление на соцсети

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала попытки Соединенных Штатов оказывать воздействие на соцсети неприемлемыми. Об этом она сказала во время брифинга.

По словам Захаровой, российская сторона является сторонницей профессионального разговора, который не включает в себя «вызов на ковер» и отчет о мерах, предпринятых для того, чтобы Соединенные Штаты оставались единственной сверхдержавой в мире.

Реклама

«Подчеркиваем, что в силу глобального характера проблемы считаем неприемлемыми попытки администрации США давления на соцсети», — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что американский генпрокурор Джефф Сешнс обеспокоен тем, что популярные социальные сети могут подавлять свободу слова.