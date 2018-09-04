В Раде призвали прекратить работу всех российских СМИ на Украине

Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анна Гопко заявила, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) обязан прекратить работу всех российских СМИ на территории страны. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее мнению, все российские СМИ должны быть внесены в санкционные списки.

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«Ежедневно обстреливают мозги людей. Почему мы должны это терпеть? Это не вопрос свободы СМИ... СНБО должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров на Украине, внеся их в санкционный список», — написала Гопко.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала запрет журналистам на въезд на Украину подтверждением репрессивной политики Киева в отношении российских СМИ.