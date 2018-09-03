«Ъ»: операторы связи придумали способ облегчить исполнение «закона Яровой»

Для того, чтобы окупить хотя бы часть собственных расходов на увеличение объема для хранения разговоров и переписки пользователей федеральные операторы планируют предоставить региональным услуги хранения данных, пишет «Коммерсантъ».

В России 1 июля вступил в силу так называемый «закон Яровой», который предусматривает пакет антитеррористических поправок в законодательство. Речь идет в частности о хранении разговоров и переписки пользователей.

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Отмечается, что с целью определения спроса компании рассылают опросники, в которых предлагают указать параметры сетей, такие как число абонентов, входящий и исходящий трафик, пиковые часы нагрузки и прогноз по этим показателям до окончания года.

Сообщается, что аутсорсинг систем хранения данных возможен в двух видах — как частичный, так и полный. В случае частичного аутсорсинга, региональные операторы должны будут установть системы по съему и хранению голосового трафика, в то время как за хранение контента будут отвечать крупные операторы.

Ранее «Ъ» писал, почему операторы не могут исполнить «закон Яровой».