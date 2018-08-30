Reuters: Россия тестирует новую технологию для блокировки Telegram

Россия тестирует новую технологию для эффективной блокировки Telegram и других попавших под запрет ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на документ, копия которого имеется у агентства.

Уточняется, что межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители ФСБ, Роскомнадзора, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, с 6 августа проводит лабораторные испытания российских систем анализа и фильтрации трафика на сети Ростелекома в городе Реутов.

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Согласно протоколу заседания, в ходе испытаний Роскомнадзор и ФСБ планировали проверить работу систем фильтрации трафика от российских компаний РДП.РУ, АДМ Системы, НТЦ Протей, DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts и Концерна Автоматика, который входит в госкорпорацию Ростех.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что изменения в политике конфиденциальности мессенджера вряд ли приведут к его разблокировке в России.