Николай Усков вернется в Forbes

Бывший главный редактор российского журнала Forbes Николай Усков вернется издание. Об этом говорится в сообщении Forbes, поступившем в «Газету.Ru.

Усков вернется на новую позицию редакционного директора.

Также в журнал вернется бывший топ-менеджер ACMG Наталья Гандурина. Она назначена издателем Forbes.

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Исполнять обязанности главного редактора будет Николай Мазурин.

В июне Николай Усков был уволен с поста главного редактора российского Forbes.

В АCМG заявили, что решение об увольнении Ускова обусловлено неудовлетворенностью качеством его работы. Тогда же Николай Усков пообещал обратиться в суд.

Бывший главред GQ и руководитель проекта «Сноб» Николай Усков возглавил российский Forbes в январе 2016 года.