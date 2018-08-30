Журнал «Forbes Россия» сменил владельца
Журнал «Forbes Россия» сменил владельца. Об этом говорится в сообщении Forbes, поступившем в «Газету.Ru.
Новым владельцем журнала стал бизнесмен Магомед Мусаев.
Лицензию журнала продлили до 2023 года. Правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC одобрила переход Forbes Россия к структурам Мусаева.
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Ранее «Forbes Россия» издавала медиагруппа ACMG Александра Федотова.
В конце июля редакция российского Forbes обратилась в американский офис Forbes Media с просьбой не утверждать на должности главного редактора Андрея Золотова.
9 июня главный редактор журнала Forbes Николай Усков покинул пост. Он заявил, что намерен обратить в суд из-за ситуации с увольнением.