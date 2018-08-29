«Яндекс» назвал необоснованными требования Роскомнадзора

Руководство компании «Яндекс» прокомментировало четыре уведомления, направленные Роскомнадзором с требованием удалить контент, нарушающий права нескольких телеканалов группы «Газпром-медиа», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В соответствии с ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» механика такова: пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. Требования блокировки не распространяются на поисковики», — говорится в тексте официального комментария «Яндекса».

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В компании подчеркнули, что решения Московского городского суда по текущей ситуации противоречат его собственной практике по данному вопросу.

«Что еще хуже, они не решают проблемы спорного контента, так как ресурсы с таким контентом будут доступны в других поисковых системах, социальных сетях и так далее», — отметили в компании.

Руководство «Яндекса» назвало требования в свой адрес необоснованными и не соответствующими законодательству. В связи с этим в компании планируют обжаловать определения суда.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Видео».