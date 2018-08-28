Трамп обвинил Google в выдаче только плохих новостей о нем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Google в поисковой выдаче демонстрирует только «плохие» новости о нем. Об этом он написал в твиттере.

Американский президент отметил, что по запросу «Трамп новости» поисковик предлагает в основном «СМИ с фейковыми новостями».

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«Другими словами, у них все подтасовано, для меня и других, таким образом, что все истории и новости плохие. Особенно выделяется фейковое CNN. Республиканские/консервативные и честные медиа исключаются. Незаконно?» — написал Трамп.

По его словам, 96% результатов по запросу «Трамп новости» — это ссылки на федеральные СМИ с левым уклоном.

«Очень опасно. Google и другие подавляют голосам консерваторов и скрывают хорошую информацию и новости. Они контролируют то, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация, будет разбираться!» — добавил он.

Ранее Трамп объяснил, почему бывшие сотрудники рассказывают о нем «плохие вещи».