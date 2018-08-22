Маск объяснил, почему избавился от своего инстаграма

Предприниматель и глава Tesla Илон Маск объяснил, почему принял решение удалить свой профиль в инстаграме. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Маска, ему не нравился его профиль в инстаграме. В другом посте он пояснил свою мысль при помощи метафоры.

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«Инстаграм вызывает жажду, но при этом убивает водой», — заявил Маск.

Ранее платформа Twitter начала блокировать все аккаунты, недавно поменявшие свое название на «Илон Маск». Эта мера была принята в рамках борьбы с мошенниками, которые пользуются именем миллиардера, который якобы раздает свои биткоины даром.